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بوتين يضع الزهور عند نصب تذكاري في ذكرى فك حصار لينينغراد 

أخبار روسيا

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وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلا من الزهور، عند نصب "حجر الحدود" في منطقة نيفسكي بالقرب من بطرسبورغ، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لفك الحصاري النازي عن لينينغراد.

وشارك في الفعالية كذلك، الممثل المفوض لرئيس الدولة في الدائرة الفدرالية الشمالية الغربية ألكسندر غوتسان، ومحافظ سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف ومحافظ مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدنكو.

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وبالنسبة للرئيس بوتين، يعتبر حصار لينينغراد والقتال في المنطقة المذكورة أعلاه، جزءا من تاريخ عائلته، حيث حارب والده فلاديمير سبيردونوفيتش بوتين، وأصيب بجروح هناك، لذلك يقوم الرئيس بوتين كل عام بالمشاركة في فعالية "الفوج الخالد"، وحمل صورة والده.

أما والدة الرئيس الروسي، فقد عاشت خلال كل فترة الحصار في لينينغراد، وعانت من ويلاتها بشكل كامل.

المصدر: تاس

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