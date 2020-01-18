سيناتور روسي يرد على بومبيو

رد سيناتور روسي بارز على تصريح صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رجح فيه ألا تتغير طريقة معاملة بلاده لروسيا، بعد التغيير الحكومي الأخير في موسكو.

وكتب السيناتور أليكسي بوشكوف عبر "تويتر": "قال وزير الخارجية إنه من غير المرجح أن تتغير الإجراءات الأمريكية بحق روسيا بعد تغيير حكومتها. لكن سياسة روسيا الخارجية في ظل الحكومة الجديدة لن تتغير كذلك بما يرضي الولايات المتحدة. بهذا المعنى، يمكن للجانب الأمريكي أن يعتمد على التكافؤ التام".

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وكان بومبيو قال في مقابلة إذاعية أمس الجمعة: "نحن بحاجة إلى تقييم كيف سيتطور الأمر. من وجهة نظرنا.. من غير المرجح أن تتغير تحركاتنا تجاه روسيا نتيجة بعض التعديلات في الحكومة الروسية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت الحكومة الروسية استقالتها بكامل قوامها، وكلف الرئيس فلاديمير بوتين رئيس هيئة الضرائب الفدرالية ميخائيل ميشوستين بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: RT