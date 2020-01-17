تسجيل أول حالة وفاة إثر تعاطي علكة التبغ في روسيا

قال يفغيني بريونن كبير أطباء مكافحة الإدمان في روسيا، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة في روسيا بسبب تعاطي خليط تبغ المضغ المشبع بالنيكوتين.

وأضاف في حديث للصحفيين: "هذا الخليط تسبب بظهور الكثير من المشاكل في البلاد، ومرض الذهان وتم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب تعاطيه، لكن رد فعل الجهات المعنية كان سريعا على هذا التهديد والتحدي".

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ولكن في السوق ظهرت بدائل له على شكل علكة وسكاكر تحوي على النيكوتين بدون تبغ، ولاقت هذه المنتجات شعبية كبير بين القاصرين.

ويؤكد المختصون أن نسبة النيكوتين في هذه المنتجات، أعلى بعشر مرات مما هي عليه في منتجات التبغ التقليدية.

في الأشهر الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام عن تسمم الأطفال بهذه المنتجات وفي أواخر ديسمبر، كلفت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" بفحص أسواق البيع في روسيا ومنع بيع المنتجات الحاوية على التبغ التي لا يتم تدخينها.

وخلال عمليات التفتيش، صادر موظفو الهيئة أكثر من مليون قطعة من هذه المنتجات، وتجاوزت قيمة الغرامات المحررة للمخالفين 6.5 مليون روبل.

المصدر: نوفوستي