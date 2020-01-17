لافروف يرد على سؤال حول الرغبة في البقاء وزيرا

علق القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على احتمال بقائه على رأس وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.

وخلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الخارجية الروسية في 2019، وجهت صحفية نمساوية سؤالا له: "هل ترغبون بالبقاء في هذا المنصب؟"، فرد بالقول: "تم تكليفي قبل 3 أيام بالقيام بأعمال وزير الخارجية، وأنا أقوم بذلك".

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شغل سيرغي لافروف منصب وزير خارجية روسيا في مارس 2004، واستمر في ذلك حتى استقالة الحكومة الروسية يوم 15 يناير الجاري.

قبل ذلك، وفي الفترة من عام 1994 إلى 2004، شغل لافروف منصب ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي.

المصدر: لينتا رو