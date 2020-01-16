مدفيديف يغرد مودعا الحكومة الروسية

وجه رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف، رسالة شكر إلى جميع أعضاء الحكومة الروسية ومكتبها، مؤكدا على الإنجازات العظيمة خلال سنوات عمل الحكومة.

وكتب ميدفيديف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إنني ممتن لجميع أعضاء الحكومة ومكتبها على العمل العظيم الذي أنجزته معكم طوال هذه السنوات".

Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы https://t.co/FCOb9tYkem — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 16, 2020

وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من يوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين مدفيديف، نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي، وذلك عقب استحداث هذا المنصب بمرسوم آخر.

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وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم الأربعاء، إلى رئيس الدولة استقالة الحكومة بكامل قوامها على خلفية مقترحات طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان في اليوم نفسه.

المصدر: RT