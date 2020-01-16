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مدفيديف يغرد مودعا الحكومة الروسية

أخبار روسيا

مدفيديف يغرد مودعا الحكومة الروسية
Sputnik
دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي (صورة أرشيفية)
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وجه رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف، رسالة شكر إلى جميع أعضاء الحكومة الروسية ومكتبها، مؤكدا على الإنجازات العظيمة خلال سنوات عمل الحكومة.

وكتب ميدفيديف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إنني ممتن لجميع أعضاء الحكومة ومكتبها على العمل العظيم الذي أنجزته معكم طوال هذه السنوات".

وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من يوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين مدفيديف، نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي، وذلك عقب استحداث هذا المنصب بمرسوم آخر.

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وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم الأربعاء، إلى رئيس الدولة استقالة الحكومة بكامل قوامها على خلفية مقترحات طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان في اليوم نفسه.

المصدر: RT

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