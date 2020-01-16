الكرملين: بوتين سيحدد بمرسوم رئاسي آلية الموافقة على التعديلات الدستورية ومهلها

استبعد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء استفتاء للموافقة على التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الدولة أمس في رسالته إلى الجمعية الفدرالية.

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ونقلت صحيفة "فيدوموستي" اليوم الخميس عن بيسكوف قوله، إنه سيتم إجراء تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة.

وقالت الصحيفة: "شرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا ليس استفتاء، لكنه تصويت على هذه التعديلات، سيتم تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي" يصدر قريبا.

وأعلن الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية يوم أمس الأربعاء، أن "التعديلات التي يتعين علينا مناقشتها لا تؤثر على الأسس الأساسية للدستور، مما يعني أنه يمكن الموافقة عليها من قبل البرلمان في إطار الإجراء الحالي والقانون الحالي من خلال اعتماد القوانين الدستورية ذات الصلة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن التعديلات المقترحة تتعلق بتغييرات هامة في النظام السياسي، وأنشطة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإنني أعتبر أنه من الضروري تصويت مواطني البلاد على المجموعة الكاملة لهذه التعديلات المقترحة على دستور الاتحاد الروسي. واتخاذ القرار النهائي بناء على نتائجها فقط".

المصدر: "إنترفاكس"