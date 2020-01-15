بوتين: لا توجد حاجة لاعتماد دستور جديد لروسيا الاتحادية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء الجمعية الفدرالية الروسية، على عدم وجود حاجة لدستور جديد في البلاد.

وقال بوتين في رسالته: "اليوم، تطرح عدة تجمعات سياسية واجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد​​​. أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة من هذا القبيل، وإمكانات دستور عام 1993 أبعد ما تكون عن استنفادها".

وأضاف الرئيس الروسي أنه يتفق مع الطروحات التي تقول إن الدستور الروسي تمت المصادقة عليه قبل ربع قرن، خلال أزمة سياسية داخلية صعبة وأن الوضع تغير جذريا، وقال: "الحمد لله، لا يوجد الآن صدام مسلح في العاصمة، ولا توجد بؤرة إرهاب دولي في شمال القوقاز. وبغض النظر عن وجود جملة من المسائل الملحة التي لم تُحل، والتي تحدثنا عنها اليوم، فإن الوضع استقر اقتصاديا واجتماعيا".

المصدر: RT + وكالات