بمناسبة 20 عاما على وصوله للسلطة.. الكرملين ينشر صور وفيديوهات لبوتين

دشن الكرملين موقعا إلكترونيا يحمل عنوان "20 سنة بوتين" يتضمن صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة مرور 20 عاما على دخوله الكرملين.

وحول المشروع كتبت إدارة الموقع: "هذا المشروع ليس موسوعة، وليس قصة تاريخية، بل وهو دون أن يكون مجموعة من التقارير الداخلية عن أداء الرئيس. إنه مجرد ألبوم متعدد الوسائط، يتضمن لحظات مشرقة، ومراحل مهمة مثيرة تتعلق بعمل فلاديمير بوتين رئيسا للدولة الروسية على مدار 20 عاما.

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وبالطبع، فمن المستحيل معرفة كل شيء، سواء كان ذلك لحسن أو لسوء الحظ، ولا توجد الكثير من الأحداث التي سوف تكون بنفس القدر من الأهمية للجميع، كما أننا نقلنا بعض الأحداث المبهجة، وأخرى مأساوية من تاريخنا، كل وجد موقعه في هذا المشروع".

كما أشار الموقع إلى أن بعض المواد التي تم تجميعها معروفة على نطاق واسع، وبعضها قد يكون منسيا، والبعض الآخر ينشر للمرة الأولى، بين المحاضر الرسمية للقاءات، ومراسم البروتوكولات، دائما ما كانت هناك لحظات إنسانية، وأخرى مثيرة تجد طريقها إلى المشروع.

وتابع الموقع: "لقد نشرنا حتى الآن السنوات الخمس الأولى فقط، وسيتم اكتمال الألبوم مع الوقت، نأمل أن تكون هذه الصور مثيرة للاهتمام".

وأعد هذا المشروع باستخدام أرشيفات شخصية، وأرشيفات مصوري الرئيس، وإدارة ديوان رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووكالتي الأنباء ريا نوفوستي وتاس.

المصدر: RT