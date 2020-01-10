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لحظة إطلاق صاروخ "كينجال" الباليستي الروسي

أخبار روسيا

لحظة إطلاق صاروخ
Sputnik
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نشرت قناة "زفزدا" التلفزيونية مشاهد لعملية إطلاق الصاروخ الباليستي الجوي "كينجال" من مقاتلة "ميغ – 31 كي" خلال مناورات في البحر الأسود.

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بوتين يطلع على إطلاق صاروخ
بوتين يطلع على إطلاق صاروخ "كينجال" فرط الصوتي خلال مناورات بحرية في البحر الأسود

وصّورت لحظة إطلاق هذا الصاروخ الروسي فرط الصوتي الفريد من قمرة طائرة أخرى.

ونفذت هذه المناورات المشتركة سفن تابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر الشمال، حيث تم إطلاق أنواع من الصواريخ، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" المجنحة، والصواريخ الباليستية فرط الصوتية "كينجال".

وشاركت في هذه المناورات التي قادها القائد العام للأسطول البحري الروسي، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، أكثر من 50 قطعة بحرية من مختلف الأنواع، إضافة إلى 40 طائرة.

وراقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ظهر الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" التابع لأسطول بحر الشمال، هذه المناورات البحرية والصاروخية الضخمة.

يذكر أن بوتين كان قد كشف عن صاروخ "كينجال" الباليستي الجديد، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت بمرات، لأول مرة في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية عام 2018.

ويتميز هذا الصاروخ بسرعته التي تفوق 10 مرات سرعة الصوت، وبقدرته على تجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الموجودة حاليا، وإيصال رؤوس حربية نووية وتقليدية إلى أهدافها على مسافات تصل إلى 2000 كيلو متر.

المصدر: نوفوستي

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