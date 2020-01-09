روسيا توصي الشركات التي تنفذ رحلات جوية إلى الشرق الأوسط باتخاذ إجراءات أمنية إضافية

حذرت هيئة الطيران الروسية الشركات التي تنفذ رحلات جوية إلى الشرق الأوسط، من مخاطر متزايدة للملاحة في المنطقة، بسبب التصعيد الأمريكي الإيراني، وأوصتها بتعزيز إجراءاتها الأمنية.

وقالت هيئة الطيران الروسية، في رسالة وجهتها لشركات الطيران، مساء اليوم الخميس: "تشكلت في الوقت الراهن في الشرق الأوسط، بما في ذلك في منطقة الخليج وبحر عمان، حيث تجري رحلات لطائرات الطيران المدني الروسي، ظروف تتميز بمخاطر إضافية لأمن الرحلات الجوية على خلفية الأعمال القتالية النشطة الدائرة هناك والأوضاع السياسية الاجتماعية المعقدة".

وأوصت هيئة الطيران الروسية الشركات التي تشغل الرحلات الجوية بـ "اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن التحليقات أخذا بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض في المنطقة، على طول مسارات تنفيذ الرحلات الجوية، فضلا عن الالتزام بالتوصيات المحددة في كتيب التعليمات الخاصة بتدابير الأمن المنصوص على اتخاذها في ظل العمليات العسكرية التي تمثل خطرا محتملا بالنسبة لرحلات الطائرات المدنية".

وصدر هذا التحذير بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "Boeing 737-800"، تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

وأشارت تسريبات كثيرة غير رسمية من مسؤولين أمريكيين إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أصيبت بصاروخ أطلقته منظومات الدفاع الجوي الإيرانية عن طريق الخطأ، حيث كانت في حالة استنفار بعد الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران ليلة 2 إلى 3 يناير إلى أهداف عسكرية للولايات المتحدة في العراق.

المصدر: نوفوستي + وكالات