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بابا الفاتيكان يوجه نداء إلى إيران والولايات المتحدة

أخبار روسيا

بابا الفاتيكان يوجه نداء إلى إيران والولايات المتحدة
Reuters
البابا فرانسيس
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طالب بابا الفاتيكان، فرنسيس، الولايات المتحدة وإيران بتجنب التصعيد والسعي "للحوار وضبط النفس" لتفادي صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووجّه البابا، اليوم الخميس، هذا النداء، كأول تعليق مباشر له على الأزمة الراهنة، في خطابه السنوي الذي أصبح يعرف "بخطاب حالة العالم"، الذي يلقيه على السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان، بحسب "رويترز".

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الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: وكالات 

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