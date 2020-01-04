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روسيا.. أربعة قتلى بحريق في ستافروبول

أخبار روسيا

روسيا.. أربعة قتلى بحريق في ستافروبول
Sputnik
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قال مصدر في المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ في ستافروبول، إن رجال الإطفاء عثروا اليوم السبت، على جثة الضحية الرابعة في الحريق الذي شب في منزل خاص في إحدى قرى إقليم ستافروبل.

وذكر المصدر، أنه تم العثور على جثة طفل في المنزل المنكوب.

وأضاف: "في الساعة 01:22 بتوقيت موسكو، تمت السيطرة على الحريق المندلع على مساحة 30 مترا مربعا، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده في الساعة 03:40 بتوقيت موسكو".

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وأشار المصدر إلى أن الحريق، أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسبابه وملابساته. 

المصدر: تاس

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