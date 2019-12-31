مصدر: مقتل شرطي ومسلحين اثنين إثر هجوم على نقطة لشرطة المرور في إنغوشيا

قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مسلحين هاجموا نقطة لشرطة المرور قرب عاصمة جمهورية إنغوشيا الروسية، ماغاس، ما أدى إلى مقتل شرطي واثنين من المهاجمين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله إن "مجموعة من ثلاثة أشخاص اقتربت مستقلة سيارة من نقطة لشرطة المرور على مشارف ماغاس، وأطلقت النار من الأسلحة الرشاشة على المتواجدين فيها". وأشار إلى أن الاعتداء أدى إلى مقتل شرطي وجرح اثنين آخرين.

وأضاف أن اثنين من المهاجمين الثلاثة قتلا برصاص الشرطة وأصيب الثالث بجروح.

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل أحد من عناصر الأمن جراء الاعتداء.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي