نشر أرشيف مختار من الصور والفيديو بمناسبة مرور 20 عاما على قيادة بوتين لروسيا

نشر موقع "الكرملين. 20" أرشيفا من الصور ومقاطع الفيديو، مكرسة لـ 20 عاما من قيادة الرئيس فلاديمير بوتين لروسيا.

وضم الأرشيف 600 صورة، و100 مقطع فيديو مختارة، مدتها حوالي ساعتين ونصف الساعة، توثق لحظات هامة في السنوات الماضية، بعضها نال قسطا من الشهرة ويعرفه الكثيرون، والبعض الآخر منسي، وقسم يظهر للمرة الأولى.

«Давайте улыбнемся нашим родным и поднимем бокалы за новый век России»: 20 лет назад Владимир Путин стал и.о. президента России pic.twitter.com/QxsJ5wkMiC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 31, 2019

Редкие кадры. Путин плавает с дельфинами pic.twitter.com/TYBhRyxuGn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 30, 2019

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد ذكر في وقت سابق أن الأرشيف المنشور يضم لحظات مختارة وممتعة من العقدين الماضيين لها علاقة بمختلف مراحل عمل بوتين منذ 31 ديسمبر 1999.

75 кг без одежды. Путин взвешивается перед спаррингом pic.twitter.com/9OKMuXGTL4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 31, 2019

وتوثق أولى الصور ومقاطع الفيديو تعيين بوتين قائما بأعمال الرئيس عقب إعلان الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين استقالته، ولاحقا أهم المحطات والأحداث الكبرى في مسيرة فلاديمير بوتين على مدى عقدين من الزمن.

Путин 20 лет назад: как это было.

Опубликованы фотографии из личного архива президента Россииhttps://t.co/i4w7SJLThFpic.twitter.com/uK6fJD3ZTp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 30, 2019

المصدر: نوفوستي