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نشر أرشيف مختار من الصور والفيديو بمناسبة مرور 20 عاما على قيادة بوتين لروسيا

أخبار روسيا

نشر أرشيف مختار من الصور والفيديو بمناسبة مرور 20 عاما على قيادة بوتين لروسيا
RT
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نشر موقع "الكرملين. 20" أرشيفا من الصور ومقاطع الفيديو، مكرسة لـ 20 عاما من قيادة الرئيس فلاديمير بوتين لروسيا.

وضم الأرشيف 600 صورة، و100 مقطع فيديو مختارة، مدتها حوالي ساعتين ونصف الساعة، توثق لحظات هامة في السنوات الماضية، بعضها نال قسطا من الشهرة ويعرفه الكثيرون، والبعض الآخر منسي، وقسم يظهر للمرة الأولى.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد ذكر في وقت سابق أن الأرشيف المنشور يضم لحظات مختارة وممتعة من العقدين الماضيين لها علاقة بمختلف مراحل عمل بوتين منذ 31 ديسمبر 1999.

 وتوثق أولى الصور ومقاطع الفيديو تعيين بوتين قائما بأعمال الرئيس عقب إعلان الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين استقالته، ولاحقا أهم المحطات والأحداث الكبرى في مسيرة  فلاديمير بوتين على مدى عقدين من الزمن.

المصدر: نوفوستي

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