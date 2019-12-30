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البيت الأبيض: ترامب وبوتين بحثا هاتفيا الخطوات اللاحقة لضمان منع انتشار الأسلحة بشكل فعال

أخبار روسيا

البيت الأبيض: ترامب وبوتين بحثا هاتفيا الخطوات اللاحقة لضمان منع انتشار الأسلحة بشكل فعال
Reuters LEONHARD FOEGER
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب (هلسنكي، 16 يوليو 2019).
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، بحثا خلال اتصال هاتفي الخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها لضمان منع انتشار الأسلحة بشكل فعال.

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وقال نائب مدير المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، هوغان غيدلي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن بوتين اتصل أمس بترامب "لكي يشكره على معلومات قدمتها الولايات المتحدة وأسهمت في إحباط هجوم إرهابي محتمل في روسيا خلال فترة الأعياد".

وشدد المسؤول من البيت الأبيض على أن الرئيسين الأمريكي والروسي "اتفقا على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف غيدلي أن ترامب وبوتين بحثا "حالة العلاقات الثنائية والجهود اللاحقة لضمان السيطرة على (انتشار) الأسلحة بصورة فعالة".

وسبق أن ذكر الكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي اتصل بنظيره الأمريكي لشكره على معلومات من الاستخبارات الأمريكية حول هجمات إرهابية جرى التخطيط لها في روسيا، كما ناقشا دائرة من القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا لبلديهما، متفقين على مواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب.

وبعد وقت وجيز من ذلك أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اعتقال مواطنين روسيين كانا يعدان لعمل إرهابي في بطرسبورغ تزامنا مع أعياد رأس السنة.

المصدر: وكالات

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