رمايات ناجحة لأسطول البلطيق الروسي

أعلن أسطول البلطيق الروسي، أن سفينة مكافحة الغواصات "أليكسين"، أجرت تدريبات ناجحة بالطوربيدات، مستهدفة فرقاطة "بويكي" المشاركة في التدريب، والتي تمرّن طاقمها على الدفاع عن سفينته.

وذكر الأسطول أن الفرقاطة التي استهدفت بطوربيد تدريبي، تمكنت من رصده واعتراضه، مع مراعاة كافة معايير سلامة أفراد الطواقم المشاركة في المناورات.

«Алексин»



Малый противолодочный корабль 3-го ранга 64-й бригады кораблей охраны водного района Дважды Краснознамённ pic.twitter.com/2l9mPUKBzo — Видео Н.Старикова (@nstarikov_video) 19 января 2016 г.

وورد في بيان الأسطول: "أجرت الطواقم كذلك تدريبات بحرية في مجال الصمود والمحافظة على السفينة، والسيطرة عليها إن عطبت، خلال العمليات القتالية، كما تدربت على الاستخدام الأمثل لوسائل الدفاع الجوي والتشويش السلبي والمضاد للأعمال التخريبية".

المصدر: قناة زفيدزا