موسكو لا تستبعد شمول عقوباتها عددا أكبر من الأمريكيين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو قد توسع قائمة الأمريكيين الممنوع عليهم دخول أراضي روسيا، ردا على عقوبات واشنطن ضد مشروع "السيل الشمالي-2".

وقال ريابكوف في حديث لوكالة "إنترفاكس" اليوم الأربعاء، إن "الرد سيتم صياغته، وقد يكون على شكل توسيع قوائم الأشخاص الممنوع عليهم دخول روسيا"، مشيرا إلى أن موسكو لا تكشف عادة عن أسماء الأشخاص الذين تمنعهم من دخول روسيا.

وأضاف أن "الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا في تفعيل هذا قرار الإدارة الأمريكية (العقوبات على "السيل الشمالي-2")، وغيره من المبادرات الخاصة بالعقوبات... عليهم ألا يأملوا في أن يسافروا إلى بلادنا بحرية، كما هو متاح للمواطن الأمريكي العادي".

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وأوضح أن هؤلاء "لن يعبروا الحدود، ولن يعلموا بمنعهم، إلا عند تقديمهم طلب الحصول على التأشيرة الروسية".

وأشار إلى أن موسكو لن تستعجل في اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "فرض مختلف القيود على مواطنينا وكياناتنا بذرائع مفتعلة وبصورة غير شرعية لا يزال مستمرا للأسف. لا يمكننا استبعاد استمرار ذلك في العام القادم"، مؤكدا أن روسيا سترد "بشكل متزن وبدون أي أضرار تنعكس عليها... ليشعر الطرف الآخر بأن أعماله لن تبقى دون رد".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن عقوبات ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

المصدر: إنترفاكس