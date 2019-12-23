قديروف: بوتين طلب مني مرات عدة عدم "الاندفاع تحت الرصاص"

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن طلب الرئيس فلاديمير بوتين منه عدم "الاندفاع تحت الرصاص"، لم يكن بمثابة أمر، وإلا لكان سيخضع له وينفذه بلا تردد.

وأضاف قديروف في مؤتمر صحفي، أن بوتين يقول له ذلك، بعد كل عملية أمنية محفوفة بالمخاطر يكون على رأسها شخصيا.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص، قال: "لقد طرحت السؤال بشكل غير صحيح. لا أستطيع مخالفة أوامر القائد الأعلى... الرئيس بوتين طلب مني عدم المخاطرة بنفسي وكان يقول: "كن حذرا، لا تخاطر، لقد قاتلت بما فيه الكفاية، اقتصر على متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف قديروف، أن بوتين كشخص أكبر سنا وبصفته رئيسا للبلاد كان يعطيه النصيحة دائما، وأضاف: "أنا كجندي في مشاة بوتين، مستعد لتنفيذ أي أوامر مهما كانت معقدة".

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وسبق للرئيس بوتين وكشف خلال مؤتمره الصحفي السنوي، أن قديروف "يتعرض يوميا لمخاطر جسيمة"، رغم أنه منعه مباشرة من ترؤس العمليات الأمنية شخصيا في ملاحقة فلول الزمر الإرهابية في الشيشان.

وتعليقا على منح قديروف أعلى وسام حكومي في البلاد، قال بوتين إنه "لا يوقع عبثا على مراسيم منح وسام بطل روسيا الاتحادية لأي كان".

المصدر: نوفوستي