بوتين يتوجه برسالته السنوية للجمعية الفدرالية قبل موعدها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيتوجه برسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية في الـ15 من يناير المقبل.

وردا على سؤال الصحفيين حول سبب اختيار شهر يناير موعدا للرسالة الرئاسية، أشار بيسكوف إلى أن للرئيس الحق في توجيه هذه الرسالة، في الوقت الذي يراه مناسبا.

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الرسالة الرئاسية السنوية، وثيقة سياسية قانونية، تعبّر عن التوجهات الاستراتيجية لروسيا وتشمل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية للبلاد، وتتضمن مقترحات محددة تطال العمل التشريعي لغرفتي البرلمان الروسي.

وتوجه الرئيس بوتين برسالته السابقة إلى البرلمان، في 20 فبراير 2019.

المصدر: نوفوستي