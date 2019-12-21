روسيا.. اختبار منظومة جديدة لحماية القوات البرية المتحركة

أعلن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي، عن اجتياز منظومة "غيبكا-إس" للدفاع الجوي كافة الاختبارات الحكومية، وقرب دخولها الخدمة في قوام القوات البرية.

وقال مصدر مطلع: "تم هذا العام بنجاح إنجاز الاختبارات الحكومية على نماذج تجريبية لعربات "تيغر" المدرعة المزودة بصواريخ "غيبكا-إس" المضادة للطائرات".

وأضاف المصدر، أنه تم خلال الاختبارات التي جرت في ميدان "كابوستين يار"، التحقق من إمكانية الرمي المرن وتوجيه هذه الصواريخ المركبة على عربات "تيغر" خلال تحركها بسرعة تصل إلى 30 كم في ساعة.

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وفي مارس الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه يجري تصميم منظومات دفاع جوي من طراز "غيبكا-إس" خاصة بالقوات البرية، ما سيعزز حماية القوات البرية المتحركة من طائرات العدو المفترض ومروحياته.

واعتمد تصميم "غيبكا-إس" على صواريخ "3 إم -47 غيبكا"، وهي تستخدم صواريخ محمولة مضادة للطائرات من نوع "إيغلا" أو "فيربا".

المصدر: "تاس"