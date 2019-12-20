سيمونيان تسخر من تعليمات "الديمقراطي الأمريكي" بشأن RT و"سبوتنيك"

علقت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة قنوات RT ساخرة من وثيقة نشرها الحزب الديمقراطي الأمريكي حول "مكافحة المعلومات المضللة في الإنترنت"، أشار فيها إلى RT و"سبوتنيك" الروسيتين.

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وكتبت سيمونيان في "تلغرام"، أن اللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي نشرت على موقعها الإلكتروني دليلا نصحت فيه المواطنين بعدم السماح لـ"وسائل الإعلام المروجة للدعاية مثل RT و"سبوتنيك" بالتلاعب بآرائهم، ودعتهم إلى "دراسة أساليب البروباغاندا الروسية".

وخاطبت سيمونيان أعضاء الحزب الديمقراطي بلغة ساخرة مستخدمة مصطلحات خاصة بالفنون القتالية وقالت: "إن أساليبنا المفضلة هي الضغط على النقاط المؤلمة وطرح الخصم أرضا".

وأضافت باللغة الإنجليزية: "لا تحاولوا فعل ذلك في المنزل!".

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تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الديمقراطيين حثت الأمريكيين أيضا على قراءة رواية الديستوبيا 1984 لجورج أورويل، والإطلاع على تقرير وزارة العدل بشأن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

ويأتي نشر الوثيقة بوقت يتعرض فيه فرع وكالة "سبوتنيك" في إستونيا لضغوط خانقة، حيث قالت وكالة "روسيا سيغودنيا" التي تتبعها RT و"سبوتنيك" إن موظفي Sputnik Estonia تلقوا من الشرطة وحرس الحدود في إستونيا رسائل تتضمن تهديدات بفتح قضايا جنائية ضدهم حال عدم قطعهم عقود العمل الموقعة مع وكالة "روسيا سيغودنيا"، قبل 1 يناير 2020.

المصدر: RT