عملية نادرة يجريها أطباء في موسكو لرجل خمسيني

أدخل أحد سكان موسكو إلى معهد سفيرجيفسكي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وهو يشتكي من بحة وسعال شديدين.

وبعد فحص الرجل البالغ 46 عاما، تبين وجود شعر كثيف في حلقه، نما بعد إصابته بجروح في رقبته نتيجة حادث قبل حوالي تسع سنوات.

وبعد الحادث، أجرى له الأطباء عملية جراحية على حنجرته، وجرت الأمور على ما يرام خلال كل الفترة الماضية، ولكن قبل فترة بدأت تظهر لديه مشاكل في التنفس.

وأثناء الفحص اكتشف الطبيب وجود تشوه وندبات على الحنجرة ظهرت بعد الحادث، وهو ما تسبب لاحقا لنمو الشعر على قسم الصوت والجزء الدهليزي من الحنجرة، وظهور بعض الشعر كذلك في قصبته الهوائية.

وأشار الأطباء إلى أن كل ذلك حدث، لأنه تم استخدام قطعة من جلد إنسان لتشكيل مجرى هواء جديد له في حلقه.

ويقول الأطباء، إنه نادرا ما ينمو الشعر في المجرى التنفسي، ولكن هذا الأمر حدث مع الرجل المذكور، وهو ما دفعهم لإزالة الشعر من حنجرته بواسطة الكهرباء.

في الوقت الراهن، عاد المريض إلى بيته ولم يعد يشكو من الأعراض التي قدم بها إلى المستشفى وبعد خضوعه للفحص بعد العملية تبين عدم وجود أي شعيرات في حلقه.

المصدر: فيستي رو