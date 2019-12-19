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بوتين يجيب على 77 سؤالا في مؤتمر استمر أكثر من 4 ساعات

أخبار روسيا

بوتين يجيب على 77 سؤالا في مؤتمر استمر أكثر من 4 ساعات
Globallookpress
خلال المؤتمر الصحفي السنوي
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أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 77 سؤالا خلال المؤتمر الصحفي السنوي المطول، الذي عقده في مركز التجارة العالمي في العاصمة موسكو اليوم، واستمر 4 ساعات و18 دقيقة.

وخلال المؤتمر تلقى بوتين الأسئلة من 57 إعلاميا، منهم 31 امرأة، و26 رجلا، تسعة منهم يمثلون وسائل إعلام أجنبية، و48 يمثلون وسائل إعلام روسية.

وكان الكرملين قد أعلن اعتماد 1895 صحفيا للمشاركة في المؤتمر، في تقليد أطلقه الرئيس بوتين عام 2001 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

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ويتزايد الاهتمام في هذا الحدث عاما بعد عام، حيث تم اعتماد 1702 صحفي لتغطية الحدث العام الماضي، و1640 تلقوا الاعتماد في العام الذي سبقه.

وبدأ المؤتمر الصحفي للعام الجري في الساعة 12.07 بتوقيت موسكو، وكما جرت العادة، وتم تخصيص ثلاث ساعات من البث له على سائر القنوات والإذاعات الفدرالية الروسية.

وكانت أقصر مدة يعقد فيها بوتين مؤتمره السنوي عام 2001، إذ أجاب على أسئلة الصحفيين في غضون ساعة ونصف فقط.

المصدر: نوفوستي

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