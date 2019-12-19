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بوتين يكشف موقفه من احتمال تولي امرأة رئاسة روسيا

أخبار روسيا

بوتين يكشف موقفه من احتمال تولي امرأة رئاسة روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الـ15، أنه لا يستبعد إمكانية أن تتولى امرأة رئاسة البلاد.

وقال بوتين: "من ناحية القدرة على الحكم وتحمل مسؤولية البلاد والمواطنين، لا يمكن أن تختلف الشروط المطلوبة حسب الجنس".

وأضاف: "لا يوجد فرق بين الجنسين لأن الشروط هي نفسها للجميع، وهي الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك".

واعتبر الرئيس الروسي أن "المرأة تدخل طاقة الأنوثة لديها في السياسة فتصبح أقل عدائية".

المصدر: RT

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