بوتين يكشف موقفه من احتمال تولي امرأة رئاسة روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الـ15، أنه لا يستبعد إمكانية أن تتولى امرأة رئاسة البلاد.

وقال بوتين: "من ناحية القدرة على الحكم وتحمل مسؤولية البلاد والمواطنين، لا يمكن أن تختلف الشروط المطلوبة حسب الجنس".

وأضاف: "لا يوجد فرق بين الجنسين لأن الشروط هي نفسها للجميع، وهي الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك".

واعتبر الرئيس الروسي أن "المرأة تدخل طاقة الأنوثة لديها في السياسة فتصبح أقل عدائية".

المصدر: RT