موسكو بصدد تشييد أعلى ناطحة سكنية في أوروبا

ستصبح ناطحة السحاب One Tower في مركز موسكو الدولي للأعمال "موسكو سيتي"، أعلى مبنى سكني في أوروبا، حيث سيصل ارتفاعها إلى 400 متر.

وقال مراد حسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون السياسة البلدية والبناء، إن ناطحة السحاب الجديدة هذه ستظهر قرب برجي "ميركوري" و"غراند تاوور"، وأن العمل جار بشكل مستمر على مدار الساعة لتشييدها وفقا للجدول المعتمد.

وستتكون ناطحة السحاب المذكورة من 104 طوابق، 101 منها فوق الأرض وثلاثة تحت الأرض وسيبلغ عدد شققها السكنية 1507 شقق.

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في وقت سابق، ذكر أن الناطحة الجديدة ستكون أول بناء من هذا النوع بشقق سكنية، وذلك بعد أن كانت مباني مجمع "موسكو سيتي" مخصصة للعقارات التجارية حصرا.

وبالإضافة إلى الشقق سيحتوي المبنى على مركز للياقة البدنية مع حوض سباحة، وناد للأطفال ومقاه ومطاعم ومتاجر.

المصدر: vesti.ru