لافروف يطالب اليابان بالالتزام باتفاق الموارد البحرية

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنه حث طوكيو خلال اللقاء مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، على الالتزام باتفاق الموارد البحرية، وعدم تجاوز الحصص المحددة فيه.

وأضاف لافروف في ختام مباحثاته مع نظيره الياباني في موسكو اليوم: "تطرقنا خلال اللقاء إلى المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 1998، والتي تضبط وتنظم جوانب معينة من التعاون في مجال الموارد البحرية".

وتابع: "طالبنا الجيران اليابانيين عبر الهيئات الحكومية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكي يسترشد الصيادون اليابانيون ببنود هذه الاتفاقية بشكل صارم، ولا ينتهكوا حصص الصيد المسموح بها".

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مؤخرا، اعترض خفر السواحل الروس ثماني سفن صيد يابانية كانت تصطاد سرطان البحر في المياه الروسية، واقتادوها إلى ميناء يوجنو ساخالينسك الروسي.

ويفيد خفر السواحل في مقاطعة ساخالين، بأن التفتيش كشف عن وجود أكثر من ستة أطنان من الأخطبوط، لم يتم تدوينها في سجلات السفن اليابانية.

من جابها، طالبت وزارة الخارجية اليابانية روسيا بإعادة الصيادين على الفور إلى ميناء نيمورو في هوكايدو اليابانية.

المصدر: نوفوستي