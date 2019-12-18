إسرائيل: روسيا رحلت 8 من مواطنينا بعد وصولهم إلى موسكو

أعلنت إسرائيل أن روسيا منعت 8 مواطنين إسرائيليين من الدخول إلى أراضيها، وتمت إعادتهم من مطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية موسكو.

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وقال سكرتير القسم السياسي للسفارة الإسرائيلية لدى موسكو، يوزيف زيلبيرمان، في حديث لوكالة "تاس"، الأربعاء: "تم اليوم توقيف 46 شخصا في مطار دوموديدوفو، وأمس جرى احتجاز 8 أشخاص آخرين في مطار شيريميتيفو".

وأضاف زيلبيرمان أن "هؤلاء الأشخاص الـ 8 تمت إعادتهم إلى إسرائيل"، مبينا أن سبب توقيف المواطنين الإسرائيليين قد يتمثل بوجود مشاكل في تأشيرات دخولهم.

وقال في هذا السياق: "حسبما فهمنا، المشكلة كانت متعلقة بتأشيرات الدخول. هذا القرار اتخذته السلطات الروسية. وهي قررت توقيفهم وترحيلهم بعد ذلك".

وسبق أن أكدت السفارة الإسرائيلية أن الجانب الروسي أوقف نحو 40 شخصا من إسرائيل في مطار دوموديدوفو، بينما أفادت مصادر مطلعة لاحقا بأنه تم إخلاء سبيلهم والسماح لهم بدخول أراضي روسيا.

المصدر: تاس + وكالات