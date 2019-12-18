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مصدر: الإفراج عن معظم الإسرائيليين المحتجزين في مطار دوموديدوفو بموسكو

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مصدر: الإفراج عن معظم الإسرائيليين المحتجزين في مطار دوموديدوفو بموسكو
Sputnik Maxim Blinov
مطار "دوموديدوفو" بموسكو
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قال مصدر مطلع في موسكو إن معظم المواطنين الإسرائيليين المحتجزين اليوم في مطار "دوموديدوفو"، جنوبي العاصمة الروسية، تم الإفراج عنهم.

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وقال المصدر لوكالة "إنترفاكس"، مساء اليوم الأربعاء: "لقد تمت تحقيقات إضافية وجرى طلب أوراق.. وبعد هذه الإجراءات، تم إطلاق سراح معظمهم وتجاوزوا نقطة المراقبة الحدودية بلا مشاكل".

من جهتها، أوردت "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية أن جميع المحتجزين، وعددهم 46، تم الإفراج عنهم.

وسابقا اليوم الأربعاء، أفادت السفارة الإسرائيلية لدى موسكو بأن نحو 40 مواطنا إسرائيليا أوقفوا في مطار "دوموديدوفو"، مشيرة إلى أن البعثة الدبلوماسية تجهل أسباب هذا الحدث.

وأضافت السفارة: "نقوم بدفع علاقات سياحية وتجارية جيدة مع روسيا ونثق بأن تجد مثل هذه المسائل حلا أفضل في المستقبل".

المصدر: إنترفاكس

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