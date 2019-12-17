قاذفة استراتيجية روسية تهبط بسلام في أرض زراعية بعد تعطل أحد محركاتها

نجحت القاذفة الروسية الاستراتيجية "تو- 22 إم 3" من الهبوط في حقل زراعي بسلام، بعد أن تعطل أحد محركاتها، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "تعطل محرك الطائرة تو-22 أثناء قيامها برحلة مبرمجة، وبفضل التصرف الحكيم للطاقم، تمكنوا من إبعاد الطائرة من منطقة سكنية والهبوط بها في أرض زراعية".

وأوضحت الوزارة أن الطيارين لم يصيبوا، وغادروا الطائرة وتم نقلهم إلى المطار الذي كانت تربض فيه القاذفة، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن مزودة بذخيرة حربية.

"تو-22 إم 3" هي قاذفة استراتيجية بعيدة المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية، قادرة على ضرب أهداف على بعد 2200 كيلومتر من مكان إقلاعها، ويمكن أن تحمل صواريخ موجهة جو-أرض أو 25 طنا من القنابل الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن القاذفة "تو-22 إم 3" شاركت في توجيه ضربات إلى معاقل "داعش" في سوريا.

المصدر: انترفاكس