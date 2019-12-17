روسيا تحدث أحد أقوى المدافع في العالم

تعمل روسيا على تحديث أحد أقوى المدافع في العالم، "مالكا"( ذاتي الحركة)، ومن المقرر أن يكون جاهزا قبل نهاية ديسمبر الجاري، والآن يتم اختباره بنجاح في ميدان التدريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المدير العام لشركة "أورال ترانسماش" الروسية، دميتري سيميزوروف، قوله: "نحن نقوم بتوريد " تيولبان" المحدّث (مدافع الهاون الثقيلة)، أما بالنسبة لـ "مالكا"، ففي شهر ديسمبر من هذا العام فإننا سنكمل عملية صيانة كبيرة مع تحديث عميق لهذا المدفع​​​. وسنقوم في العام المقبل بإعداد الإنتاج التسلسلي لأنظمة المدفعية هذه".

هذا ويعد المدفع (2 إس 7 إم مالكا) نسخة محدثة من (2 إس7 بيون)، الذي تم صنعه في الثمانينيات وما زال يعتبر أحد أقوى المدافع في العالم. إن 2 إس7 - منصة مدفعية سوفيتية ذاتية الدفع، مسلحة بمدفع عيار 203 ملم. تم اعتمادها في التسليح عام 1975 وفي 1983 جرى عليها التحديث الأول، وتم تصميم المنصة لتدمير الأهداف المهمة وأهداف العدو الموجودة في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط المواجهة.

ويمكن للمدفع إطلاق قذائف شديدة الانفجار، وكذلك الذخيرة النشطة، لكن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هي القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة مع شحنة نووية.

المصدر: سبوتنيك