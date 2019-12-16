بوتين يعلن عن حجم صادرات الأسلحة الروسية في 2019

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حجم صادرات روسيا للأسلحة والمعدات العسكرية وصلت في العام 2019 إلى مستوى 13 مليار دولار، مؤكدا استمرار نمو هذا المعدل.

وقال بوتين، خلال جلسة للجنة التعاون العسكري التقنية مع الدول الأجنبية، الاثنين: "يشهد تصدير الأسلحة والمعدات الروسية نموا، حيث تم في العام الجاري توريد منتجات تبلغ قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار".

وأشار بوتين إلى أن هذا المؤشر أكبر بنسبة ملياري دولار مقارنة مما كان عليه في عام 2018 الماضي، مشددا على ضرورة مواصلة هذا التقدم عبر التحليل الدائم للأوضاع في أسواق الأسلحة ودراسة حاجات المشترين لتلبية متطلباتهم.

وأوضح الرئيس الروسي أن حقيبة الحجوزات الخاصة بالأسلحة والمعدات العسكرية تتجاوز بشكل دائم 50 مليار دولار.

المصدر: وكالات