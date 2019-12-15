 
مباشر
عاجل
صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وسط بيروت

سفينة حربية روسية ترافق مدمرة "روس" الأمريكية في البحر الأسود

أخبار روسيا

سفينة حربية روسية ترافق مدمرة
Reuters Courtesy U.S. Navy
مدمرة "روس" الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwii

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوى أسطول البحر الأسود الروسي تراقب حركة مدمرة "روس" الأمريكية التي دخلت جنوب شرق البحر الأسود، اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
البحرية الروسية تطلق صواريخ
البحرية الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" في البحرين الأسود والأبيض

وفي تصريح صحفي، أشار مصدر في المركز الوطني لإدارة الدفاع (التابع للوزارة) إلى أن سفينة "فيشني فولوتشوك" الصغيرة حاملة الصواريخ هي التي تنفذ مهمة مرافقة المدمرة الأمريكية بصورة مباشرة.

وقبل شهر، شاركت السفينة الروسية المذكورة، إلى جانب فرقاطة "الأميرال إيسن"، في مهمة مرافقة مدمرة "بورتر" الأمريكية بعد دخولها مياه في البحر الأسود.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكثر البلدان استهلاكا للشوكولاتة