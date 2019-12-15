سفينة حربية روسية ترافق مدمرة "روس" الأمريكية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوى أسطول البحر الأسود الروسي تراقب حركة مدمرة "روس" الأمريكية التي دخلت جنوب شرق البحر الأسود، اليوم الأحد.

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وفي تصريح صحفي، أشار مصدر في المركز الوطني لإدارة الدفاع (التابع للوزارة) إلى أن سفينة "فيشني فولوتشوك" الصغيرة حاملة الصواريخ هي التي تنفذ مهمة مرافقة المدمرة الأمريكية بصورة مباشرة.

وقبل شهر، شاركت السفينة الروسية المذكورة، إلى جانب فرقاطة "الأميرال إيسن"، في مهمة مرافقة مدمرة "بورتر" الأمريكية بعد دخولها مياه في البحر الأسود.

المصدر: تاس