الخارجية الروسية: إعادة 8 أطفال روس من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إعادة 8 أطفال روس من سوريا في إطار الجهود لإعادة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه "حتى الآن، تمت إعادة 8 مواطنين روس دون السن القانونية من سجن دمشق، وتم أخذ عينات الحمض النووي من نحو 100 طفل آخر لتحديد علاقتهم الوراثية بأوصيائهم المحتملين في روسيا".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة، وتبذل جهود لمعرفة عدد الأطفال الروس الموجودين في منطقة شرقي الفرات بسوريا.

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أن ممثلي فريق العمل الروسي زاروا مخيم الهول في سوريا في 3 – 6 ديسمبر، وأجروا اتصالات بالسلطات السورية وممثلي الفصائل المسلحة الكردية التي يقع المخيم تحت سيطرتها.

وعقد بمقر الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، اجتماع لفريق العمل الخاص بإعادة الأطفال الروس من سوريا والعراق، ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومفوضة حقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، لبحث الخطوات التالية لإعادة الأطفال الروس.

واستعرض الاجتماع نتائج العملية الإنسانية لإعادة 122 طفلا روسيا من العراق، حيث تجري تحقيقات مع أمهاتهم أو صدرت أحكام قضائية بحقهن بتهمة انتمائهن إلى تنظيمات إرهابية.

المصدر: RT