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موسكو: اختبار واشنطن لصاروخ محظور يؤكد نية سابقة لإلغاء المعاهدة

أخبار روسيا

موسكو: اختبار واشنطن لصاروخ محظور يؤكد نية سابقة لإلغاء المعاهدة
الكرملين
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أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو ترى في اختبار واشنطن لصاروخ محظور من قبل معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، نية سابقة لإلغاء المعاهدة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لا يمكنني التعليق على هذا من وجهة النظر التقنية، ومن وجهة نظر الخصائص التقنية لهذا الصاروخ، لكننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة تستعد منذ فترة طويلة لانتهاك أحكام معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى​​​. وهذا يؤكد بوضوح أن المعاهدة قد خُرقت بالفعل بمبادرة من الولايات المتحدة. لسوء الحظ بالنسبة لنا".

المصدر: سبوتنيك

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