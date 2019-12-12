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لافروف يلتقي ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لبحث القضايا الإقليمية والدولية

أخبار روسيا

لافروف يلتقي ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية لبحث القضايا الإقليمية والدولية
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين المقبل، سفراء الدول العربية لبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن لا فروف سيلتقي، يوم 16 من الشهر الجاري، رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك قضايا التسوية السياسية للأزمات في سوريا وليبيا واليمن وتطبيع الوضع في منطقة الخليج.

كما سيتناول اللقاء سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بين روسيا والدول العربية بشكل ثنائي وجماعي.

المصدر: وكالات

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