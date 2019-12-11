اعتقال مؤيد لتنظيم أوكراني متطرف خطط لهجوم إرهابي شمالي روسيا

أعلن الأمن الروسي احتجاز أحد أنصار المنظمة الأوكرانية المتطرفة "القطاع اليميني"، كان يعد لهجوم على مبنى الإدارة المحلية في مدينة مورمانسك شمالي روسيا.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن عملية احتجاز الرجل، الذي يحمل الجنسية الروسية، تمت أمس الثلاثاء، حيث قبض عليه لحظة سحبه قنبلة بدائية شديدة الانفجار من مخبأ.

إقرأ المزيد

وتم رفع دعوى جنائية بحقه بتهمة الإعداد لعمل إرهابي.

وفي نهاية الشهر الماضي، اعتقل الأمن الروسي في شبه جزيرة القرم مواطنة تحمل الجنسية الروسية، جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"