اعتقال مواطن روسي بتهمة تمويل الإرهابيين في سوريا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اعتقال سعدو أحمد نبييف، بعد الكشف عن جمعه التبرعات المالية في جمهوريات ومقاطعات روسية، لصالح جماعات إرهابية دولية تحت غطاء الأنشطة الخيرية.

وذكرت الهيئة أن عملية الاعتقال تمت في جمهورية داغستان الروسية، بالاشتراك مع لجنة التحقيق الروسية والخدمة الفدرالية للمراقبة المالية.

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن نبييف هو شقيق إسرائيل أحمد نبييف، مؤسس ومنسق نشاطات الصندوقين الإسلاميين " المهاجرون" و"أنصار". والأخير، يحمل لقب أبو عمر ساسيتلينسكي، وصدرت بحقه مذكرة بحث دولية بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

وقام الشقيقان، إلى جانب آخرين، بتمويل إعداد وتنفيذ جرائم إرهابية في سوريا ودول أخرى.

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وتم جمع الأموال في حسابات للجمعيات الخيرية الإسلامية، تحت ستار مساعدة المسلمين المحتاجين واللاجئين السوريين وحفر الآبار في إفريقيا، حيث جمع الشقيقان منذ 2016 أكثر من مليوني روبل (نحو 30 ألف دولار).

ويؤكد الأمن الروسي، أنه "تم استخدام الأموال لشراء أسلحة وذخيرة وإمدادات طبية للمسلحين في سوريا والمنظمات الإرهابية الدولية".

وصودرت لدى المتهم أجهزة اتصالات متنقلة، وتعليمات من إرهابيين وبطاقات مصرفية وبيانات مالية عن التحويلات.

المصدر: تاس