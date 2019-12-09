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شويغو: سنزيد عدد السفن المزودة بصواريخ "تسيركون" و"كاليبر" في الأسطول الروسي

أخبار روسيا

شويغو: سنزيد عدد السفن المزودة بصواريخ
Sputnik
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع عبر الفيديو اليوم، إن الأسطول الروسي سيحصل على المزيد من السفن المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

وأكد الوزير على ضرورة زيادة عدد السفن بعيدة المدى، بما في ذلك المزودة بصواريخ "كاليبر" وصواريخ "تسيركون".

وقال شويغو، إنه يجب كذلك توسيع تشكيلة الطائرات بدون طيار والأسلحة التي تعمل على أسس ومبادئ فيزيائية جديدة.

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وأضاف وزير الدفاع، أنه يتم تعزيز المكون الجوي للثالوث النووي الروسي، من خلال تحديث أسطول القاذفات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن شركة "توبوليف" للصناعات الجوية، نفذت في هذا العام، عمليات تحديث كبيرة للقاذفات من طراز "تو-95 م س"، شمل الأجهزة الإلكترونية ومعدات الملاحة الجوية.

المصدر: إنترفاكس

 

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