لواء روسي: هذه الأسباب تجعلنا أسياد القطب الشمالي..

علّق اللواء سيرغي ليبوفوي، رئيس هيئة "ضباط روسيا" على ظهور منظومات الدفاع الجوي "إس – 400" في القطب الشمالي، كاشفا الأسباب التي دعت إلى مثل هذه الخطوة.

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وقال اللواء الروسي في هذا الصدد: "القطب الشمالي له أهمية بالغة لروسيا. ويكفي القول إن حوالي 30 % من احتياطات الغاز العالمية و10% من احتياطات النفط العالمية توجد هناك، وتتركز حصة الأسد من هذه الاحتياطيات في القطاع الروسي، وهذا ما يفسر الاتهامات الموجهة لبلادنا من قبل الغرب بالتوسع في القطب الشمالي".

وتابع هذا الضابط الذي يحمل لقب بطل روسيا، مشير إلى أن "القطب الشمالي لا يقل أهمية من الناحية العسكرية. لقد قلت مرارا وتكرارا إن طرق القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية تمر عبر القطب الشمالي، وستكون مهددة بالهجوم بالدرجة الأولى مناطق نوريلسك وسالخارد وديكسون، حيث توجد لنا منشآت استراتيجية مهمة وبنية تحتية للنفط والغاز".

ورأى اللواء الروسي تبعا لذلك أن "العمل المنهجي لتعزيز قدراتنا العسكرية في القطب الشمالي هو أمر ضروري، نحن اليوم نسيطر على المنطقة في البحر والجو والبر. محطات البحث في القطب الشمالي والموانئ والمطارات ومحطات الدفاع الجوي، وبالطبع أسطول كاسحات الجليد النووية يجعلنا أسياد المنطقة القطبية الشمالية".

وشدد الضابط الروسي على أن ظهور منظومات الدفاع الجوي "إس – 400" هناك، يغلق بشكل تام مسألة لمن يعود القطب الشمالي.