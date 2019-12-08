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الجيش الروسي يغطي المنطقة القطبية الشمالية بصواريخ "إس-400"

أخبار روسيا

الجيش الروسي يغطي المنطقة القطبية الشمالية بصواريخ
Sputnik
مجموعة سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي الروسي
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أعلن أسطول الشمال الروسي، أنه سيكمل قريبا تزويد وحداته الموجودة في المنطقة القطبية الشمالية بمنظومات "إس-400" ليكون كامل القسم الروسي منها مغطى بقبة مضادة للصواريخ.

وقال قائد أسطول الشمال الروسي ألكسندر مويسييف، في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إن الكتيبة المدفعية الصاروخية التابعة للأسطول والمنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا بالمحيط المتجمد الشمالي شمال روسيا، قد تسلمت العام الجاري "إس-400" ودخلت حيز الخدمة. 

وأضاف: "من المقرر أن يتم تزويد كافة قواتنا في المنطقة القطبية الشمالية بهذه المنظومات في السنوات القادمة وبالتالي سنشكل فوق الجزء الروسي من القطب الشمالي قبة مضادة للصواريخ".

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وأكد مويسييف أن القوات البحرية الروسية نشرت وحدات للدفاع الجوي في بلدة تيكسي الواقعة في جمهورية ساخا-ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، لحماية المجال الجوي فوق طريق البحر الشمالي.

وأضاف أن الجيش الروسي يعتزم تعزيز قدراته الدفاعية عند الحدود الشمالية للبلاد، لحماية منطقة القطب الشمالي من أي هجوم محتمل "سواء نفذ عبر الطيران أو عبر الصواريخ المجنحة أو البالستية".

المصدر: تاس



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