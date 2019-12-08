قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية خلال تختبر متانة بوابة موقعها في حال وقوع "انفجار نووي"

عرضت قناة "زفيزدا" التلفزيونية تسجيلا لاختبار متانة أبواب مدخل موقع قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية، في موقع استراتيجي سري تحت الأرض بمنطقة محمية خاصة.

ولتنفيذ الاختبار، تم تركيب أبواب تزن حوالي أربعة أطنان في ميدان تدريب في مقاطعة لينينغراد.

ووضع المهندسون تحت الأبواب، 200 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" مكافئة لمحاكاة موجة صدمة تساوي في القوة انفجارا نوويا حقيقيا.

وبعد التفجير، صمدت الأبواب أمام الضربة وحافظت على شكلها وتماسكها.

المصدر: نوفوستي