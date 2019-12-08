بالفيديو.. الأمن الروسي يعتقل عنصرين من شرطة المرور بشبهة تقاضي رشى

اعتقلت دورية من هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، عنصرين من شرطة المرور في إقليم بريمورسكي في أقصى شرق البلاد بشبهة تلقي رشوة، وأحالتهما للتحقيق.

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وذكر موقع الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية، أنه تم اعتقال عنصري شرطة المرور في مقاطعة خورولسكي بإقليم بريمورسكي.

وقال إنه إذا ثبتت إدانة العنصرين بجرم تقاضي رشوة، فسيتم طردهما من الخدمة وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وانتشر فيديو ضبط واحتجاز عنصري الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويسمع فيه تعليق صوتي يقول: "لفترة طويلة وطويلة، كنا نبحث عنهما".

وكما هو موضح في الفيديو تم طرح الأسئلة على المحتجزين الواحد تلو الآخر، حول المبالغ التي تقاضياها وأين خبآها؟ فرد رجلا الشرطة بالقول إنهما لم يأخذا أي شيء، مما اضطر قائد الدورية لإبلاغهما: "حسنا سنفتشكما ونراقب ما بحوزتكما الآن من أموال، وسوف تفهمان كل شيء".

المصدر: وكالات روسية