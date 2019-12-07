افتتاح مرصد فضائي في مسجد تاريخي بالقوقاز

قال روسلان كوماييف من مؤسسة "لافوتشكين" للصناعات الفضائية الروسية، إنه سيتم عام 2020 افتتاح مرصد فضائي في موقع مسجد قديم في مدينة فلاديقوقاز الروسية.

والمرصد، هو مركز علمي وتعليمي، ويستخدم لتوضيح الكرة السماوية مع النجوم والكواكب والأقمار الصناعية والمذنبات والشهب، وفيه تتم دراسة ومتابعة كسوف الشمس والقمر، ومشاهدة الكواكب المختلفة مثل المريخ والزهرة.

وأضاف كوماييف، وهو صاحب الفكرة والمبادر لتنفيذها: "جرى العمل على مدى عامين، حيث يتمتع الموقع بقيمة تاريخية ولذلك تم تنفيذ الكثير من الأعمال بشكل يدوي. استغرقت عملية إعداد الوثائق، فترة طويلة ويمكننا الآن أن نقول إن الافتتاح مقرر في شهر يناير المقبل".

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى سبعينات القرن التاسع عشر، وخلال العهد السوفيتي تم تحويل المبنى إلى قاعة لدراسة النجوم، ولكن تم إغلاقها عام 1992.

وأكد كوماييف، أنه خلال عملية الترميم، تمت المحافظة على المظهر التاريخي للمبنى.

المصدر: تاس