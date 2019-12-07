استعادة 4 أطفال روس من معسكرات وسجون في سوريا

كشفت آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، عن نقل 4 أطفال روس كانوا في معسكرات وسجون بسوريا لالتحاق أهاليهم بالمنظمات الإرهابية، إلى موسكو يوم أمس الجمعة.

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وقالت للصحفيين إن الخبراء الروس أخذوا عينات من الحمض النووي من 35 طفلا آخرين في معسكر الهول في سوريا الذي لا تسيطر عليه دمشق.

وذكرت كوزنتسوفا في وقت سابق أنه يوجد في قوائم أجهزتها 146 طفلا يحتمل أن يكونوا في معسكرات وسجون في سوريا. وأوضحت أنه بعد اختبار الحمض النووي، يمكن التعرف على هؤلاء الأطفال من قبل المواطنين الروس، وقد أكدت اختبارات 49 منهم بالفعل العلاقات الأسرية مع أهاليهم الروس.

ووفقا لمفوضة حقوق الطفل، فإنهم يخططون لإعادة الأطفال في مجموعات صغيرة بحيث "لا يكون هناك تأجيل".

ولاحظت كوزنتسوفا، أن المحاكم في روسيا بدأت بالفعل الإجراءات القانونية التي تجيز التعرف على حقيقة ولادة هؤلاء الأطفال، وهناك عملية تحضير وثائق لهؤلاء الأطفال الذين تم أخذ الحمض النووي منهم.

المصدر: RT