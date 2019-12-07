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صحيفة: أردوغان يتسلم دعوة لحضور "عرض النصر" في موسكو

أخبار روسيا

صحيفة: أردوغان يتسلم دعوة لحضور
Reuters Sergei Chirikov/Pool
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نقلت السفارة الروسية لدى أنقرة رسالة دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور "عرض النصر" في موسكو في مايو 2020، حسبما قالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المكتب الصحفي للسفارة، أنه "تم تسليم الدعوة الموجهة إلى رئيس تركيا بالطريقة المعتمدة، ونحن في انتظار قرار".

هذا ولم ترد الرئاسة التركية، ولا سفارة تركيا لدى موسكو على طلب الصحيفة التعليق إلى حين نشر الخبر.

وستشهد موسكو في 9 مايو 2020 عرضا عسكريا كبيرا بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية.

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وكانت روسيا قد وجهت دعوات لحضور العرض إلى عدد من قادة الدول، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إضافة إلى قادة رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون وزعماء أوروبيين.

وأكد قبول الدعوة للمشاركة في الاحتفالات، قادة كل من الهند وكوبا وفرنسا والتشيك وفنزويلا وبيلاروس وأرمينيا وبلغاريا وصربيا.

المصدر: "تاس"

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