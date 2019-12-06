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الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون على المسار السوري

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون على المسار السوري
لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيف)
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها التعاون على المسار السوري.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن "بوتين ونتنياهو بحثا جملة من القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي لإسرائيل في يناير 2020".

كما تناول الجانبان "المسائل المتعلقة بالتفاعل الروسي الإسرائيلي على المسار السوري".

المصدر: RT

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