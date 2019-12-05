روسيا.. مواطن سلوفاكي يسلم شرطة موسكو "أسلحة كيميائية" يدوية الصنع

أكد مصدر مطلع أن مواطنا أجنبيا حضر إلى قسم شرطة ياكيمانكا في العاصمة الروسية موسكو، "لتسليم أسلحة كيميائية يدوية الصنع".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المصدر قوله: "حضر رجل إلى قسم الشرطة مساء الخميس وبحوزته قوارير تحتوي على مادة مجهولة التركيب، تم تصنيعها بطريقة يدوية".

وقال المصدر إنه تم إرسال القوارير لفحصها، مشيرا إلى أن المواطن الأجنبي لا يزال في قسم الشرطة.

وذكرت "إنترفاكس" أن البيانات الأولية تفيد بأن الرجل يحمل الجنسية السلوفاكية، مشيرة إلى أنها لم تحصل على تأكيد رسمي بهذه المعلومات.

المصدر: "إنترفاكس"