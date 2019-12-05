للمرة الأولى.. فيديو للحقيبة النووية التي تلازم الرئيس الروسي أينما حل

نشرت قناة "زفيزدا" فيديو للحقيبة النووية التي تلازم الرئيس الروسي، ظهرت فيه بوضوح محتويات هذه الحقيبة، وتبين أن لون زر الإطلاق فيها أبيض، وليس أحمر.

وقال مقدم البرنامج: "يحمل هذه الحقيبة ضابط يتواجد على الدوام في مكان ما، بقرب القائد الأعلى للجيش الروسي. أحد مكونات هذه الحقيبة كرت الذاكرة، وهي أحد المفاتيح في الحقيبة".

وأشار مقدم البرنامج إلى أنه لن يكشف عن تفاصيل سرية جدا في هذه الحقيبة، وأشار إلى أن عمرها 50 عاما وتعرض على التلفزيون للمرة الأولى.

وفي يوم الأحد المقبل، سيرى المشاهدون مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التحت أرضية، والذي تتم عبره إدارة وتوجيه كل الترسانة النووية البرية للبلاد.

وخلال البرنامج سيتم عرض عملية تحميل الصواريخ النووية على منصات الإطلاق تحت الأرض لأول مرة، كما سيعرض التلفزيون عملية اختبار أبواب مقر القيادة التي يبلغ وزن الواحد منها بضعة أطنان.

المصدر: قناة زفيزدا