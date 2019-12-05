بوتين لمتطوعي روسيا: تواصلي معكم يجعلني أكثر طيبة
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في المنتدى الدولي للمتطوعين المنعقد في مدينة سوتشي، أن التواصل مع المتطوعين يجعل أي شخص أفضل وأكثر طيبة.
وقال بوتين في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام المشاركين في المنتدى: "أود أن أشدد على أن التواصل معكم يسرني دائما... لأن التواصل مع أشخاص مثلكم يجعل أي شخص أفضل وأكثر طيبة... هذا ينطبق علي تماما".
وتحيي روسيا في الخامس من ديسمبر من كل عام فعالية "يوم المتطوع"، بموجب مرسوم رئاسي صادر في نوفمبر 2017.
المصدر: نوفوستي