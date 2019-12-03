مصدر: مخاوف من وجود مواطنين تحت أنقاض مبنى منهار في مقاطعة بيلغورود الروسية

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بإمكانية وجود مواطنين تحت أنقاض مبنى سكني مكون من أربعة طوابق انهار بعد انفجار للغاز، في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقال المصدر: "لم يتم حتى الآن العثور على سكان الطابق السفلي من المبنى السكني، حيث وقع الانفجار". مع ذلك، لم يستبعد المصدر نفسه إمكانية وجود السكان خارج البيت لحظة وقوع الحادث.

وتابع أن المنقذين يعملون على إزالة الأنقاض.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أوردت أجهزة الطوارئ أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار للغاز في أحد المباني ببلدة ياكوفليفو في مقاطعة بيلغورود، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي. وأشار مسؤول في الطوارئ إلى أن المبنى يحمل آثار انهيار جزئي للجدار الخارجي من الطابق الأسفل وحتى الرابع وهو الأعلى، وأن السكان تم إجلاؤهم إلى مركز مخصص.

فيما قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية أن السبب الأكثر ترجيحا للانفجار هو خلل في عمل مرجل للغاز في إحدى شقق المبنى.

المصدر: وكالات